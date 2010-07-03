В Совфеде осудили создание в ООН комиссии по "инцидентам" в Сирии

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал создание комиссии по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии по поручению Генсека ООН Антониу Гутерреша, сообщает RT.

По мнению Морозова, любые действия в отношении Сирии деструктивны без участия законного руководства страны и России, присутствующей по мандату правительства.

Сенатор также считает, что нужно не создавать комиссии, а содействовать политическому урегулированию в регионе.

Ранее Генсек ООН поручил начать расследование инцидентов после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации. Оно будет охватывать "факты разрушения объектов или нанесения ущерба объектам, включенным в список по деэскалации, и объектам, поддерживаемым ООН, в этом районе".

Министерство иностранных дел России полагает, что эта инициатива носит провокационный характер. В ведомстве пояснили, что ее активно продвигали страны, враждебно настроенные по отношению к законным властям САР. В МИД напомнили, что военные Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России осуществляют исключительно ответные и ограниченные действия по нейтрализации боевиков и уничтожению объектов террористов.