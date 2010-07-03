В Генштабе РФ обеспокоены подготовкой США вооруженных формирований в Сирии

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Инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура" в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа. Об этом РИА Новости сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, "Магавир ас-Саура" и ряд мелких групп боевиков формируются для "Армии арабских племен". Общая численность боевиков достигает двух тысяч семисот человек.

Часть боевиков, прошедших подготовку в Эт-Танфе, перебрасывают вертолетами в Заевфратье. Руцкой заявил, что их целью является дестабилизация обстановки и недопущение укрепления "позиций правительства Сирии".

В задачи формирований входят проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований, добавил генерал-полковник.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что сирийские власти настроены на прекращение боевых действий и социально-экономическое преобразование страны.