Верховный суд объяснил, что считается насилием в отношении представителя власти

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Пленум Верховного суда РФ 1 июня принял постановление, в котором объяснил, что считается насилием в отношении представителя власти. Об этом пишет "Интерфакс".

Так, насилием, опасным для жизни и здоровья (часть 2 статьи 318 УК РФ), считаются те действия, что повлекли причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. В эту же категорию входит причинение легкого вреда здоровью, которое вызвало кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату работоспособности.

"Также квалифицируется и применение в отношении представителя власти или его близкого насилия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья", – отмечается в постановлении пленума.

Насилием, не опасным для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ), являются побои или иные действия, причиняющие физическую боль или ограничивающие свободу, как связывание рук, использование наручников, оставление в закрытом помещении и другие, но не повлекшие к причинению вреда здоровью.

В документе напомнили, что применение насилия или угроза его применения в отношении представителей власти в местах лишения свободы или местах содержания под стражей квалифицируется по части 2 или 3 статьи 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества").

При назначении наказания в виде лишения свободы по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") мужчины отбывают часть этого срока в тюрьме, напомнили в Верховном суде.

Ранее глава городского поселения Сретенского Забайкальского края Евгений Киргизов попытался напасть на полицейского с топором. В отношении него завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

До этого москвич угрожал страйкбольной гранатой полицейским, приехавшим по вызову к нему в квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

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