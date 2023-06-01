13:11Политика
Россия оценит конкретные вызовы безопасности от вступления Финляндии в НАТО – МИД РФ
Фото: 123RF/3dgenerator
Российская сторона оценит конкретные вызовы безопасности от вступления Финляндии в Североатлантический альянс, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
По словам дипломата, присоединение Финляндии к военно-политическому блоку НАТО является "откровенно недружественным шагом" в отношении РФ.
"Вместе с тем мы на данном этапе еще должны будем оценить те конкретные вызовы безопасности РФ, которые последуют за вступлением Финляндии в Североатлантический блок", – цитирует его ТАСС.
Ранее в посольстве РФ в Хельсинки заявляли, что сотрудничество между РФ и Финляндией было полностью разрушено финской стороной.
В частности, торгово-экономические связи двух стран свелись к минимуму еще в 2022 году в результате действий финских властей, которые присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза.
4 апреля 2023 года Финляндия стала частью Североатлантического альянса. Государство добивалось этого еще с лета прошлого года. Спустя почти год страна стала 31-м членом НАТО.
Финляндия стала членом НАТО
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