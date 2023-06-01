Посол РФ заявил, что слова США о не поддержке атак ВСУ по России не стоят ломаного гроша

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Публичные заявления Белого дома о том, что США не поддерживают украинские атаки по территории России не стоят ломаного гроша, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит российская дипмиссия в своем телеграм-канале.

"Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломанного не стоят", – высказался посол.

Антонов отметил, что новый пакет помощи, который США предоставляют Украине, является хорошей подпиткой "прогнившему режиму в Киеве". По словам посла, Вашингтон показательно "демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев".

По мнению Антонова, власти США упорствуют в эскалации украинского кризиса, так как "зомбированы стремлением нанести стратегическое поражение России".

Ранее Антонов заявил, что одобрение Вашингтоном украинских ударов по Крыму западным оружием показывает, что США не заинтересованы в мире. По его мнению, подобные шаги со стороны США доказывают правильность принятия решения о проведении спецоперации.