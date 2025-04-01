Российские военные освободили населенный пункт Разлив в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Разлив. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что поселок был отбит благодаря активным и решительным действиям бойцов подразделений группировки войск "Восток". Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое Поле ДНР.

"Потери противника составили более 150 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии", – уточнили в Минобороны.

В свою очередь, военнослужащие из "Центра" ранее взяли под контроль село Запорожье в ДНР. В ходе операции они нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины.

Кроме того, средствами ПВО были сбиты две американские управляемые авиационные бомбы и почти 80 беспилотников.

До этого российские войска смогли освободить Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области. Контроль над ними заполучили военные группировок войск "Южной" и "Днепр". В результате этих боев украинская сторона потеряла свыше 370 военнослужащих.

