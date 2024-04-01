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Украина для Североатлантического альянса является полем боя и инструментом борьбы против РФ, а Запад реализует функции тыла и поставщика оружия. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Враждебность по отношению к России преобладает на уровне всего блока и отражается в военном планировании и милитаризации его стран-членов", – напомнил он, добавив, что на данный момент РФ противостоит военно-промышленному комплексу НАТО.

Ранее Гаврилов заявил, что агрессивная политика НАТО по отношению к России может привести к полной деградации военной и политической обстановки в Европе. Он подчеркнул, что так долго продолжаться не может.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что для Украины станет самым подходящим вариантом создание буферной зоны между РФ и Североатлантическим альянсом, а также получение гарантии безопасности. По его словам, если Украина не сделает этого, то киевские власти потеряют всю территорию.

