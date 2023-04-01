Военкор заявил, что увеличение расхода боеприпасов позволит ВС РФ сломить оборону ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Увеличение расхода боеприпасов позволит российским силам сломить оборону украинских войск, считает военный корреспондент Александр Сладков. Так он прокомментировал заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о росте количества выпускаемых высокоточных боеприпасов для нужд армии.

"Нам нужны снаряды, и они идут. По мнению многих военных, когда мы дойдем до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами спецоперации, а мы дойдем, мы будем ломать любую оборону противника", – написал военкор в своем официальном телеграм-канале.

Ранее глава российского оборонного ведомства провел совещание в штабе объединенной группировки войск РФ. Темой стало обеспечение армии боеприпасами. Шойгу отметил, что этот вопрос постоянно контролируется в правительстве и Минобороны.

По его словам, был увеличен выпуск средств поражения, что позволяет выполнять поставленные верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения спецоперации.

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