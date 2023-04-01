Илон Маск заявил, что США ждет "большая расплата" из-за низкой рождаемости

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Соединенные Штаты в будущем ожидает "большая расплата" в связи с низкой рождаемостью в стране. Об этом бизнесмен написал в Twitter.

Таким образом Маск отреагировал на сообщения местных СМИ о том, что резервы основного целевого фонда системы соцобеспечения Штатов окажутся исчерпанными к 2033 году.

О каких именно последствиях для США идет речь, американский миллиардер не уточнил.

Ранее президент Института государственных финансов Польши Славомир Дудек заявил, что страну ожидает демографический и экономический кризис из-за старения населения.

До этого доцент Йельского университета Юсукэ Нарита предложил способ борьбы со старением. Он полагает, что пожилым людям следует добровольно уходить из жизни, чтобы не мешать молодым.

Илон Маск заявил, что доллар может лишится статуса мировой резервной валюты

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