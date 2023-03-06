Польшу ждет кризис из-за "демографического метеорита" – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/Tytus Zmijewski (Улицы Польши)

Из-за старения населения Польшу ожидает демографический и экономический кризис. Такой прогноз в беседе с газетой Rzeczpospolita озвучил президент Института государственных финансов страны Славомир Дудек.

"У нас уже наступил демографический кризис. <...> Можно немного изменить траекторию этого опасного метеорита, но он обязательно ударит по нам", – сказал экономист.

По его словам, за последние 10 лет численность польского населения сократилась на два миллиона человек, при этом оно ускоренно стареет, что накладывает дополнительную нагрузку на экономику. Как пишет Rzeczpospolita, это может привести к тому, что к 2050 году размер госдолга Польши составит 140% от ВВП при нынешних 55%.

По мнению Дудека, предупредить экономические проблемы может повышение пенсионного возраста, стимулирование рождаемости, поощрение экономической активности граждан, а также смягчение миграционной политики.

Ранее в Венгрии заявили о крахе неолиберальной модели глобализации. Там отметили, что данная модель, во главе которой стояли США, акцентировала внимание на важности сферы услуг и прибыли, а не на промышленности, что привело к деградации производственного потенциала западных стран.



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