Белоруссия и Россия планируют отменить роуминг к лету – Грызлов

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Белоруссия и Россия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов во время презентации книги Владимира Лиходедова "Единство непобедимого народа".

"Полностью он, в соответствии с решением Высшего госсовета, будет отменен до 1 июня", – цитирует Грызлова РИА Новости.

Ранее Россия и Белоруссия отменили с 1 апреля платы за входящие звонки в роуминге на территории Союзного государства. На заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии сообщалось, что на сегодняшний день из-за достаточного снижения тарифов в роуминге количество абонентов операторов связи РФ, пользующихся услугами сотовой связи при нахождении в Белоруссии, увеличилось на 15%.

