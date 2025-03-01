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Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию принять участие в саммите БРИКС, сообщил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

"Потому что я думаю, что даже если они не являются членами группы, важно, чтобы они участвовали, потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром", – цитирует РИА Новости.

Саммит БРИКС будет проходить в этом году в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля 2025 года. В этом году председателем БРИКС является Бразилия. На предстоящем саммите будут приниматься важные решения для развития, сотрудничества и улучшения условий жизни всех жителей государств объединения.

