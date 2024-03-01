Пентагон заключил контракт с Boeing на поставку самолетов P-8A для Канады и ФРГ

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Пентагон заключил контракт с компанией Boeing на 3,4 миллиарда долларов на поставку самолетов морского патрулирования P-8A Poseidon для Германии и Канады. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

Уточняется, что контракт предполагает закупку и отправку 14 самолетов Канаде и 3 Германии. Кроме того, в сделку входит проведение сопутствующих инженерных работ. Полное выполнение заказа ожидается в марте 2028 года.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Германии высокочастотных радиостанций и сопутствующего оборудования на сумму около 281 миллиона долларов. Речь идет о радиостанциях моделей AN/PRC-117 и AN/PRC-160.

До этого заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Пентагон разработал новую систему командования и управления Вооруженными силами США на базе искусственного интеллекта (ИИ).