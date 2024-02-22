Пентагон сообщил о создании новой системы управления войсками на базе ИИ

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Пентагон разработал новую систему командования и управления Вооруженными силами США на базе искусственного интеллекта (ИИ). Такое заявление сделала заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

По ее словам, американское военное ведомство делает "необходимые инвестиции", касающиеся обработки крупных массивов данных, ИИ, облачных технологий и прочих новейших технологий такого рода.

"Это помогает создать Объединенную систему командования и управления во всех сферах", – приводит ее слова ТАСС.

Хикс рассказала, что минимальный жизнеспособный потенциал данной системы уже готов, у него низкая задержка при обработке запросов и он является очень надежным. По ее словам, она поручила специализированным отделам Пентагона создать эту систему летом прошлого года.

Замминистра отметила, что задача разработки системы была не из легких. Она утверждает, что разработка является не единой платформой, а комбинацией из различных видов технологий и инструментов. При этом Хикс "из соображений безопасности" не стала уточнять, где и для чего применяется этот потенциал.

Она также заявила, что Вашингтон не стремится к гонке вооружений в сфере ИИ, несмотря на то, что усилия, предпринимаемые в этой области Пентагоном, "осязаемым образом укрепляют военный потенциал США".

Ранее стало известно, что у Пентагона не получилось провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий. Ведомство планировало провести испытание на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, чтобы проинформировать о развитии гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытание не состоялось.