Госдеп одобрил продажу Германии высокочастотных радиостанций на 281 млн долларов

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Госдепартамент США одобрил продажу Германии высокочастотных радиостанций и сопутствующего оборудования на сумму около 281 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

Уточняется, что речь идет о радиостанциях моделей AN/PRC-117 и AN/PRC-160. Также в сделку входят запчасти и ремонтное оборудование, логистическая и техническая поддержки и услуги по обучению военнослужащих.

В Агентстве заявили, что данная сделка послужит интересам национальной безопасности Штатов и не окажет влияния на баланс военных сил в регионе. Также отмечается, что конгресс США уже проинформировали о предполагаемой сделке. У законодателей есть месяц, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив это опасностью втягивания ФРГ в конфликт. Он напомнил, что речь идет об очень дальнобойном оружии.

До этого СМИ сообщали о том, что Германия тайно обсуждает с Индией сделку о покупке боеприпасов для нужд Украины через посредников. По данным журналистов, в арсенале Нью-Дели находятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, но индийские власти не хотят продавать их открыто из-за отношений с Москвой.