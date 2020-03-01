Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

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Лидер правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Евросоюз и США усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.

По ее словам, это необходимо, что открыть путь для политических переговоров об окончании войны в Сирии, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Председатель комитета по внешним делам в Бундестаге, кандидат на пост главы ХДС Норберт Реттген считает, что Запад должен подумать о дополнительных санкциях против России. Он полагает, что Москва "не заплатила цену" за "войну на стороне Асада".

"Мы должны ясно дать понять, что готовы жестко играть как дипломатически, так и в экономическом плане", – подчеркнул политик.

28 февраля СМИ сообщали, что в Анкаре решили не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Инициативу приняли после инцидента с гибелью 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.