В Госдуму внесли законопроект о "сельском туризме"

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Члены комитета Госдумы по экономполитике внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о "сельском туризме". Об этом сообщила первый зампред комитета ГД Надежда Школкина.

"Мы внесли в Госдуму законопроект, который призван закрепить в отраслевом законе понятие "сельский туризм" как одно из направлений развития внутреннего туризма и комплексного развития сельских территорий", – цитирует ее "Интерфакс".

Поправками предлагается внести изменения в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Под понятием "сельский туризм" предлагают понимать посещение сельской местности и малых городов с населением до 30 тысяч человек для отдыха и приобщения к традиционном укладу жизни и обычаям народов РФ.

По мнению Школкиной, новый законопроект позволит разработать и реализовать ряд мер по развитию сельского туризма. Более того, благодаря принятию закона сфера получит поддержку от государства и другие преимущества.

Ранее стало известно, что туристический поток по РФ превысил показатель допандемийного года и составил, предварительно, более 75 миллионов человек за прошлый год. Еще в 2022 году он составлял 73,1 миллиона человек.

