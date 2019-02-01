В США заявили о новом нарушении Россией договора о РСМД

Власти США считают, что Россия развернула дополнительные ракеты 9М729 в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, американские власти сообщили западным союзникам, что у РФ четыре дивизиона крылатых ракет, хотя несколько месяцев назад их было три.
Источники CNN утверждают, что 1 февраля госсекретарь Майк Помпео объявит о приостановке участия США в ДРСМД.
31 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что его встреча с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсоном не привела к продвижению по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В конце октября прошлого года Дональд Трамп обвинил Москву в нарушении договора о РСМД. В начале декабря глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США дают России 60 дней на выполнение договора – в противном случае Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению. Владимир Путин отметил, что выход США из договора подстегнет гонку вооружений.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не хочет новой гонки вооружений. По его словам, меры НАТО в случае прекращения договора о РСМД будут "вымеренными".
Договор о РСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году.
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