Фото: 123RF/zabelin

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях СВО за последние сутки составили 1 050 военных. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В зоне ответственности группировки "Север" на харьковском направлении украинские военные потеряли до 45 человек. В зоне ответственности группировки "Запад" потери составили до 330 человек.

На группировке "Юг" потери составили более 250 человек, на группировке "Центр" – до 235 человек. В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли более 150 человек, а в зоне "Днепр" – до 40 человек.

Ранее над Ростовской областью российские дежурные средства ПВО сбили и подавили 17 беспилотников ВСУ. Средства ПВО отразили атаку в Каменске, Новошахтинске, а также в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах, рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По информации оперативных служб, пострадавших и разрушений нет.