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Греция связана с РФ рядом соглашений, поэтому Афины не имеют права действовать без оглядки на эти документы, поставляя российское оружие на Украину. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика.

Он напомнил, что Греция еще с середины прошлого века является членом НАТО, ведущего в данный момент агрессивную политику. Закономерно, что Альянс оказывает давление на входящие в него страны, в том числе и на Грецию.

На сегодняшний день Афины, по сути, в одностороннем порядке разорвали сотрудничество с Москвой и отказались от диалога, указал депутат.

Тем не менее нарушение соглашений с РФ будет означать нарушение норм международного права, подчеркнул Белик. По его словам, подобный шаг со стороны Греции был бы крайне безответственным и ошибочным.

Посол России в Греции Андрей Маслов уже отмечал, что у Греции нет права передачи оружия ВСУ без согласия Москвы. Причиной этому являются подписанные в 1995 и 2013 годах межправительственные соглашения между странами о военно-техническом сотрудничестве.

Дипломат также напомнил, что Греция долгое время усиливала свою оборону за счет российских систем вооружения. И теперь, по словам посла, для оправдания их возможной передачи ВСУ правительство утверждает о наличии проблем с техническим обслуживанием и обвиняет при этом Россию.