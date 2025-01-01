Канцелярия Нетаньяху выпустила поздравление с Новым годом на русском языке

Фото: 123RF/palinchak

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху разместила в соцсети X поздравление с Новым годом на русском языке.

"С Новым годом!" – говорится в публикации офиса Нетаньяху.

В сообщении также приведена еще одна надпись, но уже на иврите. Она переводится как "С Новым гражданским годом".

Владимир Путин уже поздравил граждан РФ с наступившим Новым годом. По словам главы государства, прошедшие 25 лет в России были наполнены многими исторически значимыми и масштабными событиями.

Президент подчеркнул, что Россия – независимая, свободная и сильная страна, которая смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. Владимир Путин отметил, что на пороге Нового года в России думают о будущем и будут идти только вперед.