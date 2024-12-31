Ким Чен Ын поздравил Путина с наступающим Новым годом

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Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с наступающим Новым годом, пожелав народу и армии РФ, чтобы 2025 год стал годом "победы над неонацистами" и достижения "великой победы". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В телеграмме северокорейского лидера отмечается, что Ким Чен Ын выражает данные поздравления лично от себя, а также от имени народа КНДР и армии страны.

В своем обращении Ким Чен Ын назвал президента РФ самым близким другом и товарищем. Он выразил готовность еще более укреплять партнерство между двумя государствами.

Владимир Путин ранее тепло поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом и Рождеством. Поздравительные телеграммы были направлены главам стран СНГ, БРИКС, а также некоторым западным лидерам.

Более того, российский лидер поздравил и бывших глав зарубежных государств и правительств, в их числе Рауль Кастро, Роберт Кочарян, Нурсултан Назарбаев, Серж Саргсян, Герхард Шредер.