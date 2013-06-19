Новая поликлиника появится в Бутово к концу года

В поселке Бутово, который находится в ЮЗАО, в этом году планируется завершить строительство поликлиники. Новое лечебно-профилактическое учреждение рассчитано на обслуживание взрослых и детей.

Здание будет шестиэтажным, его площадь составит 10,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба Стройкомплекса. Поликлиника рассчитана на 360 посещений в смену.

В здании завершены монолитные работы и ведется отделка помещения, а также прокладка инженерных коммуникаций.

Напомним, что в этом году планируется завершить строительство 13 объектов здравоохранения. А всего за три года в Москве построят и реконструируют 38 больниц и поликлиник. В их числе - Центр реабилитации для детей с нарушением слуха Минздравсоцразвития, расположенный в Троицке.

Приоритет отдан развитию здравоохранения на территории Новой Москвы.