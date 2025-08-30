Москвичей предупредили о сильной жаре до 31 августа

Фото: ТАСС/Олег Елков

Сильная жара до плюс 30 градусов прогнозируется в столице до воскресенья, 31 августа. Об этом говорится в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В такую погоду москвичам рекомендовали пить больше воды, а также носить одежду из натуральных тканей светлого цвета. Помимо этого, горожан призвали не оставлять детей и животных в машине.

Суббота, 30 августа, стала самым теплым днем с начала августа в Москве. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру воздуха на отметке 27,3 градуса. До этого самым теплым днем месяца было 3 августа, когда дневной максимум составил 27 градусов.

При этом Леус указал, что точное значение максимальной температуры 30 августа будет известно после 21:00.

В связи с жаркой погодой Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) организовала бесплатную раздачу воды. Граждане могут получить ее на брендированных стойках ЦППК на станции МЦД-2 Тушинская, а также Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.

