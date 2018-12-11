МЧС предупредило москвичей о тумане в ближайший час

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичное МЧС предупредило о тумане в ближайший час, сообщает Агентство "Москва".

Туман с ухудшением видимости до 200–500 метров сохранится до утра 12 декабря. Также ожидается гололедица.

В ведомстве призвали автомобилистов снизить скорость на дороге и соблюдать безопасную дистанцию при движении. Пешеходам рекомендовано использовать светоотражающие элементы на одежде.

Ранее синоптики сообщили, что к выходным сугробы в столице вырастут до 20 сантиметров, несмотря на потепление. Оттепель продержится в столичном регионе до 13 декабря. Также в ближайшие дни пройдут слабые ледяные дожди.