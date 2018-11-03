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Москва 24

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Общество

03 ноября 2018, 21:39

Москвичей предупредили о сильном ветре 4 ноября

погода общество

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В воскресенье, 4 ноября, в столице ожидается ветер с порывами до 12 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу Агентству "Москва".

По прогнозам, днем воздух прогреется до плюс 8 градусов, будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду ночью, а днем его порывы будут достигать 12 метров в секунду.

В понедельник, 5 ноября, в столицу вернется солнце. В Москве установится теплая погода, а дожди прекратятся. В первой половине новой недели воздух будет прогреваться до 4-6 градусов тепла. 3 и 4 ноября в Москве будет еще теплее – около 6-8 градусов, при этом ожидаются дожди.

В Москве ноябрь начался с заметного потепления. Как отмечают синоптики, с наступлением последнего месяца осени в столицу пришло "прабабушкино" лето. Впереди сезон устойчивой, солнечной и достаточно теплой для ноября погоды.

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