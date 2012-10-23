В Москве почти половина ДТП с участием пешеходов произошла по их вине

Почти половина ДТП с участием пешеходов-москвичей в 2012 году произошла по их вине. За девять месяцев зарегистрировали 3085 дорожных аварий, в результате которых люди попали под колеса авто. Погибли 257 человек, 3023 получили травмы.

При этом в 1511 случаях вина лежит на самих пешеходах, которые пытались перейти дорогу в неположенном месте или неожиданно выбегали из-за сооружения или припаркованного транспорта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Во время проверок полицейские выявили более 235 тысяч нарушений пешеходами правил дорожного движения. Со стороны водителей за аналогичный период было свыше 57 тысяч нарушений. В основном автомобилисты не уступали дорогу пешеходам или велосипедистам.

Добавим, что во вторник, 23 октября, столичное управление ГИБДД проводит общегородской профилактический рейд "Пешеходный переход".

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