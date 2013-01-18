По итогам рейда ГИБДД выявлено более двух тысяч пешеходов-нарушителей

17 января сотрудники столичного ГИБДД провели рейд "Пешеход", направленное на профилактику ДТП с пешими участниками дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверки было выявлено 2165 нарушений, допущенных пешеходами, и 1365 нарушений ПДД водителями. Чаще всего автовладельцы не уступают дорогу пешеходам, нарушают правила проезда перекрестков и останавливаются на переходах и тротуарах.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проверили пешеходные переходы, а также их соответствие нормативам. В результате проверки выдано 39 предписаний должностным лицам и составлено 18 протоколов о нарушениях.