Движение по Хорошевскому шоссе ограничили из-за строительства метро

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Ограничения ввели на участке Хорошевского шоссе из-за строительства Третьего пересадочного контура метро.

До 1 марта круглосуточно недоступна одна полоса Хорошевского шоссе от пересечения с улицей Зорге до дома 39, корпуса 1 по Хорошевскому шоссе, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы.

До 12 марта недоступен проезд по участку улицы Удальцова от дома № 60 до пересечения с Мичуринском проспектом, а также на участке улицы Раменки от пересечения с улицей Удальцова до дома № 60 по улице Удальцова. Ограничения действуют круглосуточно на одной полосе с обустройством временных уширений. Причина изменений – строительство юго-западного участка ТПК метро.

В связи со строительством станции метро "Стромынка" с 1 февраля по 31 марта на участке Русаковской улицы введут ограничения движения в сторону центра. Нельзя будет проехать по двум из четырех полос от 2-го Полевого переулка до Сокольнической площади. Движение по направлению в область по трем полосам сохранится.