Движение на участке Русаковской улицы ограничат с 1 февраля

16 января, 12:01
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Движение в сторону центра ограничат на участке Русаковской улицы с 1 февраля до 31 марта.
Недоступны станут две из четырех полос от 2-го Полевого переулка до Сокольнической площади. Движение по направлению в область по трем полосам будет сохранено. Изменения связаны со строительством новой станции метро "Стромынка", сообщает информационный центр департамента Москвы.
В связи с планируемыми ограничениями возможны затруднения на участке улицы Стромынка от набережной Ганушкина до улицы Русаковской в направлении в центра, а также на прилегающих улицах. Кроме того, прогнозируется рост транспортной нагрузки на участках объездных магистралей на Третьем транспортном кольце от проспекта Мира до улицы Русаковской и от шоссе Энтузиастов до улицы Русаковской, на Северо-Восточной хорде от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов, а также на МКАД от Ярославского шоссе до шоссе Энтузиастов и на шоссе Энтузиастов от МКАД до ТТК.
Возможны пути объезда. Проехать по МКАД с севера можно по Ярославскому шоссе, для движения по МКАД с юга доступно шоссе Энтузиастов.
До 30 мая нельзя проехать по участку от дома № 70 на Дмитровском шоссе до пересечения с Бескудниковским бульваром. Это связано со строительством участка Люблинско-Дмитровской линии метро.
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