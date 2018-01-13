Проезд на участке Дмитровского шоссе ограничат для строительства метро

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
Ограничения движения вводятся на участке Дмитровского шоссе из-за работ по строительству участка Люблинско-Дмитровской линии метро.
Они вступят в силу с 15 января продлятся до 30 мая 2018 года, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
Как уточняет Агентство "Москва", ограничения будут действовать круглосуточно на участке от дома № 70 на Дмитровском шоссе до пересечения с Бескудниковским бульваром. "Движение будет ограничено по одной полосе в каждом направлении", − сказано в сообщении ведомства.
О том, где перекрыто движения транспорта в выходные 13–14 января, читайте в нашем материале.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: