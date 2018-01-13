Проезд на участке Дмитровского шоссе ограничат для строительства метро

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Ограничения движения вводятся на участке Дмитровского шоссе из-за работ по строительству участка Люблинско-Дмитровской линии метро.

Они вступят в силу с 15 января продлятся до 30 мая 2018 года, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Как уточняет Агентство "Москва", ограничения будут действовать круглосуточно на участке от дома № 70 на Дмитровском шоссе до пересечения с Бескудниковским бульваром. "Движение будет ограничено по одной полосе в каждом направлении", − сказано в сообщении ведомства.

О том, где перекрыто движения транспорта в выходные 13–14 января, читайте в нашем материале.