Движение на улицах Удальцова и Раменки ограничили из-за строительства метро

16 января, 19:05
Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
Движение транспорта на улицах Удальцова и Раменки ограничили из-за строительства юго-западного участка Третьего пересадочного контура (ТПК) метро, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы в Twitter.
Ограничения введены по 12 марта на участке улицы Удальцова от дома № 60 до пересечения с Мичуринском проспектом, а также на участке улицы Раменки от пересечения с улицей Удальцова до дома № 60 по улице Удальцова.
Движение транспорта ограничено круглосуточно на одной полосе с обустройством временных уширений. Ограничение на указанных участках также будет действовать с 26 марта по 1 июня.
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