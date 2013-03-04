Оружие, телефоны и сумочки нашли полицейские в машине нарушителей

4 марта сотрудники ГИБДД на улице Москворечье остановили автомобиль Chevrolet Cruze за выезд на встречную полосу. Однако водитель иномарки, предъявив документы, неожиданно нажал на газ и попытался скрыться.

Через 500 метров автомобиль был остановлен другим экипажем ДПС. В ходе досмотра у водителя и трех пассажиров были изъяты три пистолета и топор. Предположительно один из пистолетов был переделан из травматического в боевой.

В салоне машины эксперты также обнаружили две пары хлопчатобумажных перчаток, мобильные телефоны, дамские сумки и кошельки, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Водителя и пассажира задержали и оставили в отдел полиции. Выяснилось, что все они уроженцы Таджикистана. В настоящее время с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия.