Заболеваемость коронавирусом в России снизилась за неделю на 18,8%

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В России за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 18,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 15,15 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 14 субъектах Российской Федерации, в том числе в 6 регионах более чем в среднем по стране", – говорится в сообщении.

При этом в оперштабе уточнили, что за неделю в стране выздоровели 30 459 человек, переболевших COVID-19, это на 7,5 меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за тот же период 56 человек.

Ранее ФМБА получило патент на портативный анализатор дыхания, способный определить COVID-19, туберкулез и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. Устройство называется "Электронный нос".

Принцип работы прибора основан на детектировании и математическом анализе сигналов газовых сенсоров, которые реагируют на выдыхаемый воздух. Усовершенствованная конструкция блока учитывает влияние внешней атмосферы на регистрируемые отклики.

