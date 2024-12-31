Синоптик Леус: в Москве в период с 9 до 16 часов ожидаются интенсивные осадки в виде снега

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве в период с 9 до 16 часов ожидаются интенсивные осадки в виде снега. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Синоптическую ситуацию в столичном регионе сформирует холодный атмосферный фронт. Его облачная града будет пересекать регион с северо-запада на юго-восток, отмечаясь уплотнением облачности и осадками в виде снега и мокрого снега", – отметил синоптик.

Также, по его словам, на дорогах и тротуарах возможно образование гололедицы. При этом днем температура воздуха останется выше климатической нормы – от 0 до плюс 2 градусов. Ночью же температура составит от минус 3 до минус 5 градусов.

Между тем в начале 2025 года температура в столице превысит норму на 4–5 градусов. Так, в ночные часы 1 и 2 января температурные показатели будут в пределах от минус 2 до минус 5 градусов, днем – от 0 до минус 2 градусов.