Психолог Яушева дала советы, как встретить Новый год в одиночестве

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Возможность провести Новый год в одиночестве не должна пугать: напротив, она может быть полезна для выстраивания контакта с самим собой. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась психолог Дарья Яушева.

"Для удовольствия можно приготовить любимые блюда или заказать их из ресторана. Кроме того, символом заботы о себе может стать и подарок для себя – предварительно его можно упаковать, а потом развернуть под бой курантов. Главное – продумать занятия заранее, чтобы избежать таким образом чувства пустоты", – посоветовала она.

Кроме того, для создания настроения следует подобрать ритуалы, которые позволят взглянуть на прошедшие месяцы под позитивным углом, рекомендовала эксперт. По ее словам, это должны быть действия, которые дадут ощущение, что жизнь движется вперед.

Крайне эффективно будет написать письмо уходящему году и поблагодарить его за уроки. Еще один способ переосмыслить все – создать карту желаний, список мечт или простых целей на будущее, отметила Яушева.



Дарья Яушева психолог Стоит помнить, что и дом может стать местом, где приятно быть самому себе. Поэтому для создания атмосферы в нем украсьте его – повесьте гирлянды, зажгите свечи. Уместно выбрать красивый наряд или уютно устроиться в пижаме с пледом и какао.

Наконец в случаях, если вынести новогоднее одиночество все же нелегко, его нужно любым способом разделить с близкими – позвонить или написать им, чтобы поздравить с праздником, напомнила Яушева. В целом же положительный эффект окажет любой контакт с людьми, включая посещение развлекательных мероприятий или подключение к ним в онлайн-формате.

"Но в целом важно понимать: такой вечер способен напомнить, что быть с собой – это не одиночество, а особая форма свободы", – заключила специалист.

Ранее психолог, автор книг для родителей Любовь Сурудо объяснила, почему число обращений за психологической помощью после праздников растет. Она отметила, что одна из наиболее распространенных причин такого явления – накопленная усталость людей, которая возникает из-за работы и подготовки к новогоднему торжеству. Кроме того, на это влияет и тот факт, что у многих накапливается негатив из-за ссор и конфликтов с близкими.