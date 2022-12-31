Диетолог назвала самые аллергенные продукты на новогоднем столе

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В новогодние каникулы следует с осторожностью употреблять непривычные экзотические продукты, поскольку они могут спровоцировать аллергию. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По словам эксперта, чаще всего нежелательную реакцию вызывают морепродукты, в том числе рыба, устрицы и икра, а также орехи, экзотические ягоды и фрукты.

"Аллергическая реакция либо есть либо нет. Поэтому, если у человека нет аллергии на этот продукт, он ее не получит. Либо этот продукт новый для человека и он не знал, что у него возможна аллергическая реакция", – объясняет диетолог.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Чтобы избежать неожиданного появления аллергии, стоит отдавать предпочтение традиционным блюдам в вашей семье, не экспериментировать.

Если человек все же хочет побаловать себя необычным лакомством, лучше употреблять незнакомые продукты по чуть-чуть, чтобы оценить реакцию организма, посоветовала Русакова.

"Не нужно есть все подряд, потому что потом будет сложно определить, на что именно возникла аллергия", – заключила специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, кому следует воздержаться от употребления холодца. В частности, блюдо не стоит есть при подагре, панкреатите и камнях в почках. При отсутствии противопоказаний холодец лучше употреблять вместе с острыми специями и соусами. Они помогут быстрее все переварить.



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