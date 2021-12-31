В Подмосковье выявили цветочный трипс в огурцах из Ирана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Подмосковье цветочный трипс в огурцах из Ирана. Об этом сообщается на сайте отделения ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.
Зараженные продукты выявили на фитосанитарном контрольном посту на СВХ ООО "Терминал Восток-Запад". Вес партии составил 20 тонн.
"Был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande)", – уточнили специалисты.
Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердила экспертиза в лаборатории. Ее провели специалисты ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений".
Позднее владелец партии получил уведомление о принятии мер в отношении зараженной продукции.
"Собственником было принято решение об ее уничтожении", – добавили в Россельхознадзоре.
Ранее Роспотребнадзор решил приостановить ввоз в Россию лимонов одного из турецких производителей. В цитрусовых были выявлены пестициды "хлорпирифос". Исследование показало, что их концентрация превышает максимально допустимый уровень.
До этого в ведомстве ввели временный запрет на ввоз мандаринов турецкой компании Fikret Degirmenci в связи с обнаружением в них пестицидов.
РФ запретила ввоз некоторых импортных овощей и фруктов
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