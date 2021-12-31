Астропсихолог рассказала, как правильно встречать год Тигра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Астропсихолог Инга Лозанчич в беседе с Москвой 24 посоветовала поставить на праздничный стол мясо и зелень, чтобы задобрить символ Нового, 2022 года – Голубого (Черного) Водяного Тигра.
По словам эксперта, вопреки распространенному мнению, год Тигра наступает не 1 января, а 1 февраля 2022 года. "В восточной традиции новый год начинается всегда на новолуние, которое происходит в знаке Водолей", – поясняет она.
Тем не менее в ночь с 31 декабря на 1 января Тигра можно символически поприветствовать, говорит астропсихолог. "Тигр – уважаемое животное. И поэтому в праздники беспутное веселье неуместно. Спокойные и продуманные планы более предпочтительны. Если есть желание отдать дань уважения символу года, нужно отнестись с вниманием к тому, что любит Тигр", – говорит эксперт.
По словам астропсихолога, в одежде следует отдать предпочтение песочным и золотистым цветам. "Все ярко-кричащее, кислотное не подойдет. Нужно что-то натуральное, мягкое", – поясняет Инга Лозанчич.
Можно добавить украшения, но они не должны быть вычурными, уточнила специалист. "В одно время была в моде леопардовая, тигровая расцветка. Можно надеть одежду с элементами, напоминающими символ года (рисунки, элементы, даже абстракция), и поприветствовать Тигра таким образом. Это будет уместно", – советует эксперт.
Новый год лучше встретить в кругу семьи, говорит астропсихолог. "У тигра все-таки есть еще его семья: тигрица и тигрята – это серьезная тема в его жизни. И ради них он старается. Тигр верный, поэтому праздник лучше всего встретить с семьей, со своей тигрицей и тигрятами", – продолжает специалист.
По словам астропсихолога, Тигр любит людей, которые могут четко рассчитывать свои действия и отличаются выдержкой.
"Нужно отдать ему должное выдержкой, терпением, умением контролировать свои порывы. То есть все должно быть четко обустроено и обставлено. И потренироваться в этом – это срежиссировать себе хороший праздник. Хорошим он станет не от бурного веселья, а от внутреннего наполнения смыслом", – заключила эксперт.
Ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин назвал праздничные закуски, которые лучше не сочетать с алкоголем. К таким он отнес жирные сорта мяса и сало, так как те наносят удар по поджелудочной железе, а также различные соления, поскольку они могут увеличить нагрузку на кишечник и привести к повышенному газообразованию, дискомфорту и нарушению стула.
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