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Астропсихолог рассказала, как правильно встречать год Тигра

Новый год Тигра: как встретить и провести праздник, чтобы привлечь удачу
общество Новый год 2022 эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Астропсихолог Инга Лозанчич в беседе с Москвой 24 посоветовала поставить на праздничный стол мясо и зелень, чтобы задобрить символ Нового, 2022 года – Голубого (Черного) Водяного Тигра.

По словам эксперта, вопреки распространенному мнению, год Тигра наступает не 1 января, а 1 февраля 2022 года. "В восточной традиции новый год начинается всегда на новолуние, которое происходит в знаке Водолей", – поясняет она.

Тем не менее в ночь с 31 декабря на 1 января Тигра можно символически поприветствовать, говорит астропсихолог. "Тигр – уважаемое животное. И поэтому в праздники беспутное веселье неуместно. Спокойные и продуманные планы более предпочтительны. Если есть желание отдать дань уважения символу года, нужно отнестись с вниманием к тому, что любит Тигр", – говорит эксперт.

Тигр любит, когда много зелени, когда есть хорошие заросли, где можно спрятаться. Также он любит мясо. Если вы не едите мясо, его все равно можно поставить на стол, чтобы выразить Тигру свое почтение. Не так важно, какое мясо, важен сам жест.
Инга Лозанчич
астропсихолог

По словам астропсихолога, в одежде следует отдать предпочтение песочным и золотистым цветам. "Все ярко-кричащее, кислотное не подойдет. Нужно что-то натуральное, мягкое", – поясняет Инга Лозанчич.

Можно добавить украшения, но они не должны быть вычурными, уточнила специалист. "В одно время была в моде леопардовая, тигровая расцветка. Можно надеть одежду с элементами, напоминающими символ года (рисунки, элементы, даже абстракция), и поприветствовать Тигра таким образом. Это будет уместно", – советует эксперт.

Новый год лучше встретить в кругу семьи, говорит астропсихолог. "У тигра все-таки есть еще его семья: тигрица и тигрята – это серьезная тема в его жизни. И ради них он старается. Тигр верный, поэтому праздник лучше всего встретить с семьей, со своей тигрицей и тигрятами", – продолжает специалист.

Тигр – очень терпеливое животное, которое долго выслеживает, генерирует энергию для броска, старается не шуметь и мягко движется на своих лапках. Это умное поведение. Такая тактика заслуживает того, чтобы этому поучиться.
Инга Лозанчич
астропсихолог

По словам астропсихолога, Тигр любит людей, которые могут четко рассчитывать свои действия и отличаются выдержкой.

"Нужно отдать ему должное выдержкой, терпением, умением контролировать свои порывы. То есть все должно быть четко обустроено и обставлено. И потренироваться в этом – это срежиссировать себе хороший праздник. Хорошим он станет не от бурного веселья, а от внутреннего наполнения смыслом", – заключила эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин назвал праздничные закуски, которые лучше не сочетать с алкоголем. К таким он отнес жирные сорта мяса и сало, так как те наносят удар по поджелудочной железе, а также различные соления, поскольку они могут увеличить нагрузку на кишечник и привести к повышенному газообразованию, дискомфорту и нарушению стула.

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