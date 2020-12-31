Врач рекомендовал беременным не засиживаться за новогодним столом

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Беременным женщинам не стоит сидеть за новогодним столом до утра, так как их организму требуется полноценный сон и отдых, сообщил главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.
"В питании следует избегать острого, копченого, соленого. Также лучше не налегать на сладкое. Необходимо пить достаточное количество жидкости, отдавая предпочтение воде. Сидеть до утра не нужно. Все-таки беременным очень важно достаточно отдыхать и высыпаться", – передает слова Оленева Агентство "Москва".
Также эксперт подчеркнул, что беременным лучше отказаться от употребления шампанского на Новый год или ограничиться лишь одним бокалом.
"Во время беременности лучше совсем исключить алкоголь. Тем не менее многие исследователи склоняются к тому, что разовый прием спиртного в дозе, не превышающей 30 миллилитров в пересчете на чистый алкоголь, не сопровождается рисками для ребенка, то есть бокал шампанского в новогоднюю ночь себе позволить можно, но точно не больше", – рассказал врач.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что за новогодние каникулы можно выпить лишь полторы бутылки вина или пол-литра крепкого алкоголя для того, чтобы спиртное не нанесло ощутимого вреда организму. При этом, как отметила медик, лучше отдать предпочтение напиткам, которые не содержат пшеничных спиртов и примесей.
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