Эксперт дала советы работающим в новогодние праздники

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Россиянам, которые будут работать в новогодние праздники, нужно себя баловать различными мелочами, чтобы повысить работоспособность. Об этом рассказала гендиректор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова в беседе с RT.

"Если позволяют правила внутреннего распорядка, можно украсить рабочее место чем-то, что говорит о празднике, чтобы поднять себе настроение. Нужен правильный настрой на работу: стоит слушать хорошие новости, обмениваться поздравлениями, благодарностями и хорошими словами со своими близкими", – отметила специалист.

По словам Стариковой, одним из важнейших факторов является формирование правильного отношения к работе в праздники.



Ранее сервис быстрого поиска работы и сотрудников Worki совместно с исследовательской компанией ResearchMe провел опрос и выяснил, что около 15% респондентов будут работать в новогоднюю ночь. Еще 39% опрошенных планируют выйти на работу с 4 января.

В праздничные дни будут работать менеджеры по продажам, продавцы-кассиры, администраторы магазинов, водители, логисты, кондукторы, полицейские, сотрудники МЧС и работники коммунальных служб.