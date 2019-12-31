Онищенко оценил предложение вести презумпцию согласия на посмертное донорство

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал Москве 24 возможное введение презумпции согласия на донорство органов после смерти.
По его словам, этот проект имеет право на жизнь.
"Такое возможно, этот шаг цивилизован и разумен. Но надо посмотреть на детали с точки зрения недопустимости преднамеренности лишения жизни. Нельзя допустить, чтобы кого-то ограничивали в лекарствах или не помогали избавиться от опасной болезни для того, чтобы завладеть его органами посмертно", – считает врач.
Ранее стало известно, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти. Проект такого закона уже готов, сейчас ожидается его обсуждение, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
"Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство – то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного – при определенных условиях – отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него диагностировали смерть мозга", – сказал политик.
Отмечается, что врачи будут обязаны после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то это будут решать с помощью консилиумов.
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