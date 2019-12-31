Проездные с новогодним и рождественским оформлением поступили в кассы метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В продаже появились проездные билеты "Единый" и транспортные карты "Тройка" с оформлением к Новому году и Рождеству. Об сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Отмечается, что праздничные проездные уже поступили в кассы Московского метрополитена. Их партия лимитирована.
Дизайн карт представляет из себя праздничные рисунки с рождественской атрибутикой. В частности, на проездных появятся надписи "С Новым 2020 годом" и "Путешествие в Рождество. 13 декабря 2019 – 12 января 2020".
"Всего планируется выпустить 800 тысяч билетов "Единый" и 20 тысяч транспортных карт "Тройка", – говорится в сообщении.
Кроме того, на транспортных картах изобразят столичный общественный транспорт, на котором они действуют. Также среди картинок снегири, елочные игрушки и снежинки.
Ранее на ряд карт москвичей "Тройка" было зачислено по 20 тысяч рублей. В Дептрансе назвали подобное новогодним чудом.
В Дептрансе не будут блокировать "Тройки", случайно пополнившиеся на 20 тысяч рублей