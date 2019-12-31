Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:58

Проездные с новогодним и рождественским оформлением поступили в кассы метро

общество транспорт праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В продаже появились проездные билеты "Единый" и транспортные карты "Тройка" с оформлением к Новому году и Рождеству. Об сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Отмечается, что праздничные проездные уже поступили в кассы Московского метрополитена. Их партия лимитирована.

Дизайн карт представляет из себя праздничные рисунки с рождественской атрибутикой. В частности, на проездных появятся надписи "С Новым 2020 годом" и "Путешествие в Рождество. 13 декабря 2019 – 12 января 2020".

"Всего планируется выпустить 800 тысяч билетов "Единый" и 20 тысяч транспортных карт "Тройка", – говорится в сообщении.

Кроме того, на транспортных картах изобразят столичный общественный транспорт, на котором они действуют. Также среди картинок снегири, елочные игрушки и снежинки.

Ранее на ряд карт москвичей "Тройка" было зачислено по 20 тысяч рублей. В Дептрансе назвали подобное новогодним чудом.

В Дептрансе не будут блокировать "Тройки", случайно пополнившиеся на 20 тысяч рублей

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика