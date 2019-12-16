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Москва 24

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Город

16 декабря, 23:39

Дептранс назвал новогодним чудом зачисление 20 тысяч рублей на "Тройки"

город транспорт метро Новый год

Фото: Москва 24

В Дептрансе назвали ошибочное зачисление 20 тысяч рублей на транспортные карты пассажиров за поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) новогодним чудом.

"Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) к Новому году", – заявили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента.

Там добавили, что "попросили коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса".

Ранее один из пользователей соцсетей сообщил, что обнаружил на своей карте "Тройка" остаток более 20 тысяч рублей, хотя сам не пополнял карту на такую сумму. Позже стало известно, что этот случай оказался не единичным.

12 декабря ЦППК предупредила о возможных трудностях при оплате браслетами "Тройка" на валидаторах МЦД. Отмечается, что к проблемам с проходом по альтернативным "Тройкам" привели технические сбои.

В 2020 году может появиться виртуальная "Тройка"

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