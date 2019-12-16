Дептранс назвал новогодним чудом зачисление 20 тысяч рублей на "Тройки"

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В Дептрансе назвали ошибочное зачисление 20 тысяч рублей на транспортные карты пассажиров за поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) новогодним чудом.

"Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) к Новому году", – заявили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента.

Там добавили, что "попросили коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса".

Ранее один из пользователей соцсетей сообщил, что обнаружил на своей карте "Тройка" остаток более 20 тысяч рублей, хотя сам не пополнял карту на такую сумму. Позже стало известно, что этот случай оказался не единичным.

12 декабря ЦППК предупредила о возможных трудностях при оплате браслетами "Тройка" на валидаторах МЦД. Отмечается, что к проблемам с проходом по альтернативным "Тройкам" привели технические сбои.