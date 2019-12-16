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07:04

Метро выпустило проездные билеты к 60-летию ракетных войск

транспорт метро безопасность город выставки досуг

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Столичное метро выпустило 400 тысяч специальных билетов "Единый" на одну и две поездки к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили в Минобороны.

На лицевой стороне изображен ракетный комплекс "Ярс" и герб с надписью: "РВСН 60 лет на страже мира". На оборотной стороне написано: "РВСН – гарант безопасности России".

Кроме того, 16 декабря на станции "Выставочная" откроется тематическая фотовыставка. Экспозиция отражает знаковые события в истории РВСН, передает "Интерфакс".

В частности, на снимках запечатлены пуски баллистических ракет, а также учения комплекса "Ярс". Выставка будет открыта в течение месяца и в Новогодние праздники.

Ранее стало известно, что пассажиры столичного метро в будущем году смогут оплачивать проезд с помощью виртуальной версии карты "Тройка".

В 2020 году может появиться виртуальная "Тройка"

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