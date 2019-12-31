Эксперт рассказал, как не потратить все деньги в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов рассказал Москве 24, как не потратить все деньги в новогоднюю ночь. По его словам, существует достаточно много способов сохранить деньги до конца праздников.

"Например, те же безотзывные месячные вклады. Там, конечно, будет совсем-совсем маленький процент, но идея в том, что вы не сможете досрочно забрать деньги, поэтому все праздники и даже с запасом вы проведете с такой финансовой прочностью", – подчеркнул экономист.





Антон Шабанов независимый экономический эксперт Также есть финансовое планирование. Оно основано на том, что у вас должна быть сила воли. Вы должны его придерживаться вне зависимости от того, в какой степени алкогольного опьянения вы находитесь.

Кроме того, также можно попросить сотрудника банка временно заблокировать карту с деньгами, чтобы нельзя было все их потратить. Это, как правило, можно сделать удаленно и на выбранный вами срок.

"Есть и совсем народные способы: отдать деньги родственникам или друзьям, чтобы они вам не отдавали эти деньги до определенного числа. Это совсем ручной способ управления финансами. Что-то более новое пока назвать сложно", – заключил Шабанов.

Ранее Росстат сообщил, что в среднем на новогодний стол россияне потратят 6 430 рублей. Дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки – 9 528 рублей. Это практически в полтора раза дороже, чем в среднем по России. Меньше всего на застолье потратят жители Ингушетии – 3,5 тысячи рублей. В Москве средняя стоимость новогоднего стола составляет 7 933 рубля, а в Санкт-Петербурге – 7 060 рублей.

Причем на алкоголь в праздничную ночь россияне планируют потратить в среднем около 3,7 тысячи рублей, что составляет около 35 процентов от общей стоимости новогодней продуктовой корзины.