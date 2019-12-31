Эксперт рассказал, как не потратить все деньги в новогоднюю ночь

09:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов рассказал Москве 24, как не потратить все деньги в новогоднюю ночь. По его словам, существует достаточно много способов сохранить деньги до конца праздников.
"Например, те же безотзывные месячные вклады. Там, конечно, будет совсем-совсем маленький процент, но идея в том, что вы не сможете досрочно забрать деньги, поэтому все праздники и даже с запасом вы проведете с такой финансовой прочностью", – подчеркнул экономист.
Кроме того, также можно попросить сотрудника банка временно заблокировать карту с деньгами, чтобы нельзя было все их потратить. Это, как правило, можно сделать удаленно и на выбранный вами срок.
"Есть и совсем народные способы: отдать деньги родственникам или друзьям, чтобы они вам не отдавали эти деньги до определенного числа. Это совсем ручной способ управления финансами. Что-то более новое пока назвать сложно", – заключил Шабанов.
Ранее Росстат сообщил, что в среднем на новогодний стол россияне потратят 6 430 рублей. Дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки – 9 528 рублей. Это практически в полтора раза дороже, чем в среднем по России. Меньше всего на застолье потратят жители Ингушетии – 3,5 тысячи рублей. В Москве средняя стоимость новогоднего стола составляет 7 933 рубля, а в Санкт-Петербурге – 7 060 рублей.
Причем на алкоголь в праздничную ночь россияне планируют потратить в среднем около 3,7 тысячи рублей, что составляет около 35 процентов от общей стоимости новогодней продуктовой корзины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: