Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном ветре 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра 1 января, сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение будет действовать с 9:00 в течение 12 часов.По информации Гидрометцентра, в Московском регионе во вторник днем ожидаются небольшой снег, местами метель и гололедица. Температура опустится до -5 градусов.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что первая неделя 2019 года в столице будет облачной и снежной с небольшим морозом. В некоторые дни будет ветрено.

Синоптики прогнозируют также колебания атмосферного давления, однако ближе к концу будних дней оно придет в норму. В выходные в Москве начнет холодать.