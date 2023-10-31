Священник назвал неприемлемыми аборты после изнасилования

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Изнасилованным женщинам надо сохранить ребенка, если он был зачат таким путем. Об этом заявил иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе в интервью изданию "Подмосковье Сегодня".

Он призвал гражданок РФ отказаться от абортов. Священник заявил, что изнасилование не должно порождать новый грех. К числу грехов он отнес аборт.

Иерей заявил о беспомощности находящегося в утробе матери плода и отсутствие у него шансов выжить в сравнении с новорожденным.

"Независимо от того, как зародилась жизнь, отбирать ее нельзя", – поделился Ильяшенко.

Вместе с этим он заверил, что церковь и государство помогут женщине в том случае, если у нее не будет денег на воспитание ребенка.

Ранее член думского комитета по охране здоровья Вероника Власова предложила проводить искусственное прерывание беременности при согласии не только матери, но и отца, если брак официально зарегистрирован.

Идея депутата вызвала разногласия в российском обществе. Так, акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в интервью "Ленте.ру" назвала предложение Власовой нарушением прав женщин. Специалист подчеркнула, что каждая гражданка имеет право распоряжаться своим телом, и "никакие мужья, никакие родители к этому не имеют отношения".

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