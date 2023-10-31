Исследование показало отсутствие "подушки безопасности" почти у половины россиян

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Порядка 46% из более тысячи принявших участие в опросе жителей России заявили об отсутствии "подушки безопасности" на непредвиденные траты. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования одного из банков.

Более 13% человек признались, что не умеют планировать расходы из-за импульсивных покупок. 52,4% опрошенных назвали серьезной статьей расходов онлайн-шопинг.

Чувство злости на себя за необдуманные покупки испытывают 32,6% человек, еще 22,8% пытаются передарить вещи родственникам или друзьям, 8,8% продают товары на маркетплейсах.

Лучшим способом экономить средства 68,8% опрошенных считают планирование бюджета и строгое его соблюдение. 16% уверенны, что экономить можно, покупая товары по акции, 6,2% респондентов с целью экономии питаются вне дома заранее приготовленной едой.

Для сбережения средств 47% опрошенных используют банковские счета и вклады, 30% инвестируют в недвижимость, 13% привыкли хранить наличные дома. Вкладывать средства в ценные бумаги предпочитает только каждый десятый опрошенный.

До этого аналитики выяснили, что четверть россиян имеют финансовую подушку на срок от трех месяцев. 16% опрошенных россиян заявили, что накоплений им хватит на 3–6 месяцев. 10% респондентов уверены, что им хватит денег более чем на полгода.

