Москву накроет густой туман до утра 1 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ухудшение видимости до 200 метров ожидается в Москве до утра 1 ноября. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, после 18:00 31 октября и до 09:00 1 ноября местами в столице ожидается туман с видимостью 200–700 метров", – уточняется в публикации ведомства.

В свою очередь, Главное управление МЧС России по Москве напомнило в своем аккаунте о мерах безопасности в условиях непогоды.

Автомобилистов призвали снизить скорость, соблюдать дистанцию с другими машинами, а также не совершать резких маневров. Взрослых попросили внимательно следить за детьми.

В МЧС отметили, что граждане всегда могут обратиться за помощью по номеру 101 или единому телефону доверия 8 (495) 637-22-22.

Из-за тумана Гидрометцентр России объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что текущий октябрь войдет в десятку самых мокрых в Москве за последние 140 лет.

По ее словам, месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметра. Синоптик обратила внимание, что в XXI веке это четвертый случай, когда сумма осадков превышает 100 миллиметров.

Причиной настолько сырой погоды Позднякова назвала атлантические циклоны, которые постоянно атакуют европейскую Россию.



Москвичи показали кадры тумана в столице вечером 31 октября